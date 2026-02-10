Costa Reggina o U-Coast: L’Abbraccio del Mediterraneo in 220 km

Costa Reggina o U-Coast: L’Abbraccio del Mediterraneo in 220 kmsulla mappa una “U” perfetta che racchiude millenni di storia, due mari e un’energia primordiale. Benvenuti nella Costa Reggina, l’identità profonda di un territorio straordinario, oggi proiettata nel mondo con il brand internazionale U-Coast.

Due Brand, Un’Unica Emozione

Perché dividere la nostra identità quando possiamo moltiplicarne il valore? Abbiamo unito le forze per parlare al cuore di chi vive qui e alla mente di chi sogna di arrivare.

Costa Reggina (Il Cuore Identitario): È il nostro nome, la nostra anima, il brand nazionale che parla di appartenenza, di radici e di un legame viscerale con la terra di Calabria.

È il nostro nome, la nostra anima, il brand nazionale che parla di appartenenza, di radici e di un legame viscerale con la terra di Calabria. U-Coast (L’Icona Internazionale): È il linguaggio globale. Un brand scalabile, immediato e grafico che identifica la punta dello stivale come la destinazione più autentica d’Europa.

Il Mosaico della Bellezza: 220 km di Eccellenza

La U-Coast non è un monolite, ma un’esperienza fluida divisa in tre distretti leggendari che insieme formano un unicum assoluto.

Il Fronte dello Stretto | L’Epicentro del Mito

Dove lo Jonio e il Tirreno si sfidano in un gioco di correnti e miraggi. È il cuore della Costa Reggina, un balcone affacciato sulla Sicilia dove la città di Reggio Calabria offre il suo “chilometro più bello”.

Target: Cultura, shopping, eventi e storia millenaria.

La Costa Tirrenica – Costa Viola | La Verticalità e il Colore

Falesie che cadono a picco in un mare dai riflessi violacei. Qui la leggenda di Scilla incontra il glamour dei borghi marinari. È il lato selvaggio e sofisticato della U-Coast.

Target: Yachting, diving, gourmet e tramonti mozzafiato.

La Costa Jonica – Costa dei Gelsomini | L’Orizzonte Infinito

Spiagge dorate, profumo di bergamotto e il silenzio rigenerante della Magna Grecia. La riviera dello spirito, dove il tempo rallenta tra siti archeologici e borghi medievali.

Target: Famiglie, slow tourism, relax e natura incontaminata.

Perché la U-Coast è la Prossima Meta Virale?

Biodiversità Totale: In un’ora puoi passare dalle vette dell’Aspromonte alle barriere coralline dello Stretto. Esclusività Climatica: Oltre 300 giorni di sole l’anno. Qui l’estate è uno stato mentale, non solo una stagione. Il Microclima del Bergamotto: L’unico posto al mondo dove cresce l’”oro verde”, rendendo l’aria della Costa Reggina letteralmente inimitabile.

Un Investimento per il Futuro

La Costa Reggina non è solo un panorama; è una risorsa economica immensa. La U-Coast rappresenta un hub strategico per la Blue Economy, il turismo sostenibile e la valorizzazione del Made in Italy. 220 km di costa non sono un confine, ma una piattaforma di lancio verso il centro del mondo.

“Non scegliere un mare. Scegli la curva che li unisce tutti.”

#UCoast #CostaReggina #ReggioCalabria #MediterraneanSoul #VisitCalabria #BlueEconomy.

Scopri la U-Coast: 220 km di Costa Reggina tra Jonio, Tirreno e Stretto. Il cuore del Mediterraneo in un brand unico che unisce Costa Viola e Riviera dei Gelsomini.

Costa Reggina e U COAST sono due NAMING BRAND ideati nel 2020da Raffaele Mortelliti, giornalista e comunicatore e divulgatore reggino